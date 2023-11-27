تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى السلام

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بمنطقة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كيلوجرام لمخدر الحشيش، وفرد خرطوش وطلقتان، و2 ميزان حساس، ودراجة نارية "دون لوحات".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.