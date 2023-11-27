الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تستعرض إنجازات الجمهورية الجديدة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعرضت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد بالجيزة، فيديو قصير يعرض أهم إنجازات المرشح عبدالفتاح السيسي، في مختلف المجالات التنموية خلال الفترتين الرئاسيتين الماضية.

وبدأ المؤتمر الجماهيري بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الفلسطينية، وتضامنا مع الأحداث المأساوية التي يشهدها القطاع جراء الاعتداء الاسرائيلي منذ أكثر من 40 يوما.


ونظم المؤتمر الجماهيري الداعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد كبير من رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب.

انتخابات الرئاسة 2024 

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

txt

مؤتمر بقرية شيبا بالشرقية لتأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
إنجازات المرشح عبد الفتاح السيسي المؤتمر الجماهيرى دقيقة حداد قطاع غزه الفلسطينية مجلس النواب

الأكثر قراءة

ضياء رشوان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل المرحلة الرابعة من تبادل الأسرى

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

"متلازمة ستوكهولم".. مشاهد من الود بين أسرى إسرائيل ومقاتلي حماس

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

محكمة تعويضات الإسكندرية تصدر حكما ضد حسن شاكوش

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟