الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدقيقة حداد|انطلاق مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية (فيديو)

مؤتمر مستقبل وطن
مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية، حيث استهل فعالياته بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء المؤتمر الجماهيري بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرئاسية الرسمية، وعدد كبير من النواب والسياسين وقيادات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث تعالت هتافات "بنحبك يا سيسي"، “السيسي رئيسي” دعمًا له في الانتخابات الرئاسية 2024.

وعقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة القادمة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع عقدها في شهر ديسمبر المقبل وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب، والتأكيد علي دعم الحزب الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات الشبابية.

الصمت الانتخابي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية
مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية
مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية
مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية
مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية
مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية
السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس