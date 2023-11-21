بدقيقة حداد|انطلاق مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية (فيديو)

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية، حيث استهل فعالياته بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء المؤتمر الجماهيري بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرئاسية الرسمية، وعدد كبير من النواب والسياسين وقيادات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث تعالت هتافات "بنحبك يا سيسي"، “السيسي رئيسي” دعمًا له في الانتخابات الرئاسية 2024.

وعقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة القادمة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع عقدها في شهر ديسمبر المقبل وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب، والتأكيد علي دعم الحزب الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات الشبابية.

الصمت الانتخابي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية