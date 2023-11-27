الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء المؤتمر الجماهيرى الداعم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بإمبابة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأ المؤتمر الجماهيري الداعم للمرشح عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد كبير من قادة ورجال الدولة المصرية وعدد من أعضاء مجلس النواب ومؤيدي المرشح الرئاسي لفترة جديدة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

 

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مؤتمر حاشد بالغربية لتأييد المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

 

 

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