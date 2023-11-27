مؤتمر حاشد بالغربية لتأييد المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، مؤتمرًا حاشدًا لتأييد المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المعلمين على النزول إلى صناديق الاقتراع، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور عبدالمهيمن السيد، وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، ومحمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية، ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالغربية، كما حضر اللقاء مئات المعلمين بالغربية.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

وقال محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء بالغربية في كلمته، إن دعم مصر والرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة أصبح جزءًا لا يتجزأ، فعندما ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد سفينة الوطن، فإننا ندعم الاستقرار والتنمية بل وحدة العرب كلهم في وقت تموج فيه المنطقة بصراعات كثيرة، مؤكدًا أنه استطاع العبور بنا إلى بر الأمان، وأعاد الوطن إلى أهله، وبدأ رحلة بناء الجمهورية الجديدة.

كما أكد الدكتور عبدالمهيمن السيد، وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، أن المعلمين هم من فئة علماء الأمة والذين يشكلون ضميرها الحي، وأصحاب رسالة تربية الأجيال وتنشئتها، موضحًا أن حكم مصر ليس رفاهية، ولكنها مسئولية كبيرة تحتاج قيادة حكيمة.

وأضاف وكيل مديرية الأوقاف بالغربية أن الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة، وعلى رأسها استعادة الأمن والأمان للدولة كلها، ودحر الإرهاب، وفى نفس الوقت كانت يد تحمى، ويد تبنى، وانطلقت التنمية في كل المجالات وعلى رأسها حياة كريمة.

وأوضح ناصر حسن وكيل الوزارة، أن هذا اللقاء يأتي في حب وطننا الغالي مصر، ونسعى من خلاله للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة دعمًا صادقًا لمصر وللرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة، ورد الجميل والوقوف مع الدولة المصرية، والمشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة ودعم وتأييد الرئيس.

وأكد حسن أن تعليم الغربية وهي تعرض اليوم جانبًا من إنجازاتها، لا بد أن تذكركم أن هذه الإنجازات هي جزء قليل من إنجازات عملاقة تحققت على أرض مصر، بسواعد أبنائها المخلصين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان للغربية نصيب كبير منها.

وطالب وكيل الوزارة أن يكون المعلمون قدوة داخل المجتمع بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لنثبت للعالم أننا مؤمنون باختياراتنا، وقادرون على استكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى نهاية المؤتمر، استعرض وكيل الوزارة عرضًا تقديميًا عن "جهود التنمية التي تمت تحت قيادة الرئيس السيسي"، وخاصة التي تم منها في محافظة الغربية، وما تم في مجال التربية والتعليم، مبينًا تطور عدد المدارس والفصول والكثافات، ومبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية القومية، على مدار عشر سنوات متواصلة من العمل والجهد.