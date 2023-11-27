قزمار لـ"القاهرة الإخبارية": أكثر من 3000 طفل مفقود تحت الأنقاض بغزة

قال خالد قزمار، مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال، إن الكثير من التصريحات لقادة الحرب في حكومة إسرائيل لابدّ أن يحاكموا عليها، ولعل أشهرها أننا نتعامل مع "حيوانات بشرية".

أضاف مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن المدارس والمساجد والمستشفيات لم تسلم من القصف الإسرائيلي العشوائي الذي لم يسلم منه صغير أو كبير.

أشار قزمار إلى أن الحرب على غزة هذه المرة أمر لم نشاهده من قبل خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن عدم الوصول لأرقام ونسب محددة للضحايا والشهداء هو عدم قدرة الباحثين على المستوى الميداني حصر الضحايا والأشخاص المفقودين، لكن وفقًا لآخر تقرير فهناك أكثر من 3000 طفل مفقود تحت الأنقاض.