جهاد الحرازين لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تعاملت مع تعنت إسرائيل "بحكمة وشراسة"

قال د.جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر تحركت في القضية الفلسطينية على أكثر من فرع، منها المساعدات الإنسانية والضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة.

أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية مع القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك تعنّتًا من جانب إسرائيل، حيث قصفت معبر رفح أكثر من مرة من الجانب الفلسطيني، حيث تعاملت مصر مع هذا التعنت بحكمة وشراسة، عندما مهدت الطريق من أجل إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

نوه الحرازين إلى أن ما كان يشغل مصر هو إدخال أكبر كم من المساعدات للقطاع وهذا ما نجحت فيه، بالتعاون مع الولايات المتحدة والأشقاء في قطر.