"الزراعة" تنظم يومًا حقليًا لزراعة القمح بالأساليب الحديثة

كلّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود خلال هذه الفترة لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة للقمح وبالتقاوى المعتمدة من تحقيق إنتاجية عالية مع ترشيد المياه.

زراعة القمح:

قام د.علاء خليل، مدير معهد المحاصيل والدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص التقاوي، بتفقد زراعة القمح بالقليوبية وحضور زراعة تجميعة قمح تم تسويتها بالليزر "مجانًا" من مشروع ترشيد الري بجهاز تحسين الأراضي وأيضًا بالتقاوي المدعومة من التحالف الوطنى، إضافة إلى زراعة تجميعة قمح أخرى مدعومة من الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

حضر اليوم الحقلى د.خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والدكتور إبراهيم عبدالهادي، رئيس الحملة القومية للنهوض لمحصول القمح، والمهندس محمود صبحى، مدير الإرشاد الزراعى بالقليوبية.