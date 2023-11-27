الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حميد الشاعرى يطلب من أصدقائه عدم الاحتفال بعيد ميلاده.. لهذا السبب

حميد الشاعري من الحدث
حميد الشاعري من الحدث

يعد عيد ميلاد الكابو حميد الشاعري  حالة خاصة كل عام، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما يميز حميد كحالة فنية متفردة في عالم الموسيقى، نظرًا لتعاونه مع كافة أجيال الموسيقى على مدار 40 عامًا وأكثر، تشهد مسيرته الموسيقية ومشاركته في صناعة نجوم من أجيال موسيقية مختلفة.

وبعد التواصل الصحفي مع مكتب الفنان حميد الشاعري لمعرفة مكان وموعد عيد ميلاد الكابو مثل كل عام، كان الرد هو أن الكابو رافض الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، ودعمًا لحقوق أهالي قطاع غزة، ورفضًا لمجازر جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأكدت مصادر مقربة من حميد الشاعري، أنه تواصل مع أصدقائه المقربين منه خلال الساعات القليلة الماضية، وفريق عمله وأسرته، وطالبهم بعدم مفاجئته والاحتفال بعيد ميلاده، إذ اعتادوا على ذلك خلال السنوات الماضية، وكان حفل عيد ميلاد حميد الشاعري يتصدر الترند ويشغل رواد السوشيال ميديا، لما به من حضور طاغ لعدد كبير من نجوم الفن، بالإضافة لفانز حميد من محافظات مصر المختلفة والدول العربية أيضًا.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده كل عام في احتفالية مميزة وسط عائلته وأصدقائه والفانز الخاص به، بالإضافة لمشاركة متنوعة وكثيفة من نجوم الفن بالأجيال المختلفة، وذلك يوم 29 نوفمبر من كل عام.

دعم القضية الفلسطينية

يواصل الكابو حميد الشاعري دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال إعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وكان آخر ما كتبه حميد الشاعري، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "جملة" بكل لغات العالم هي: "يا عالم.. هناك قطعة أرض تباد عن بكرة أبيها اسمها غزة"، وكتب أيضًا: "سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

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