الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حميد الشاعرى يدعم القضية الفلسطينية بكل لغات العالم

حميد الشاعري
حميد الشاعري

يواصل الكابو حميد الشاعري دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال إعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وكان آخر ما كتبه حميد الشاعري، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "جملة" بكل لغات العالم هي: "يا عالم.. هناك قطعة أرض تباد عن بكرة أبيها اسمها غزة"، وكتب أيضًا: "سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

وطالب حميد الشاعري في أكثر من تدوينة بتدخل العالم أجمع لوقف المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن حميد قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية التي تدعم القضية الفلسطينية، من أبرزها أوبريت "الحلم العربي" و"القدس هترجع لنا" وأعمال أخرى شارك بها كافو نجوم الوطن العربي.

حميد الشاعري الكابو الفلسطينية لشعب الفلسطينى الشاعري يواصل فيس بوك

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