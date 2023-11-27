"مستقبل وطن" بقنا يزور الكنيسة الإنجيلية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى في الانتخابات

زار وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن حملة "كلنا معاك" التي اطلقها الحزب لدعم الرئيس.

ضم وفد الحزب عمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بمحافظة قنا والنائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بالمحافظة والدكتور عبد الرحمن يحيي الخلاوي أمين الشباب والدكتور مصطفي محمود حامد أمين العلاقات العامة ووائل ممتاز أمين الإعلام بالمحافظة بحضور القس خالد وجيه وهبه راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا ووسيم أسعد عزيز رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالكنيسة الإنجيلية بقنا.

ورحب القس خالد وجيه وهبه راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا بقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ومثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية في التعامل مع الحرب علي قطاع غزة والتصدي كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية مؤكدا علي دعم الكنيسة الإنجيلية بقنا الكامل والمطلق للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة للمزيد من الأمن والتقدم.

وأكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، على ضرورة اتحاد الجبهة الداخلية للحفاظ على وحدة وسلامة الوطن وأن قوة مصر الحقيقية في تلاحم نسيجها الشعبي مسلمين وأقباط وأننا نقف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الاستمرار قدما نحو تحقيق مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان والبناء نحو الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها قالت النائبة سحر صدقي خليفة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للمرأة المصرية حيث أولاها اهتماما غير مسبوق في العهود السابقة إيمانا منه بقدرتها علي الحفاظ على كيان ووحدة المجتمع المصري فتقلدت المرأة المناصب القيادة بمختلف أجهزة الدولة وفي مجلسي النواب والشيوخ بجانب اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة والطفل.

وأكد عبد الرحمن يحيي الخلاوي أمين الشباب بالمحافظة، على دور الكنيسة الإنجيلية وشبابها الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا علي أن الوقوف والاصطفاف خلف الرئيس السيسي في الظروف الدقيقـة الراهنة أصبح واجب وطني للحفاظ علي وحدة وسلامة الوطن مؤكدا أن أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا تعمل بكامل طاقتها لدعم الرئيس من خلال المشاركة الفعالة للشباب في الانتخابات.

وأشار الدكتور مصطفي محمود حامد أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن جميع الحضور وقع علي رسالة دعم ومبايعة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتفويض الرئيس الكامل لإتخاذ ما يلزم للحفاظ على وحدة وسلامة الوطن ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية.