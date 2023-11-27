الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بقنا يزور الكنيسة الإنجيلية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى في الانتخابات

السيسي
السيسي

زار وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن حملة "كلنا معاك" التي اطلقها الحزب لدعم الرئيس.

ضم وفد الحزب عمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بمحافظة قنا والنائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بالمحافظة والدكتور عبد الرحمن يحيي الخلاوي أمين الشباب والدكتور مصطفي محمود حامد أمين العلاقات العامة ووائل ممتاز أمين الإعلام بالمحافظة بحضور  القس  خالد وجيه وهبه راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا ووسيم أسعد عزيز رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالكنيسة الإنجيلية بقنا.

ورحب القس خالد وجيه وهبه راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا بقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ومثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية في التعامل مع الحرب علي قطاع غزة والتصدي كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية مؤكدا علي دعم الكنيسة الإنجيلية بقنا الكامل والمطلق للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة للمزيد من الأمن والتقدم.

وأكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، على ضرورة اتحاد الجبهة الداخلية للحفاظ على وحدة وسلامة الوطن وأن قوة مصر الحقيقية في تلاحم نسيجها الشعبي مسلمين وأقباط وأننا نقف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الاستمرار قدما نحو تحقيق مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان والبناء نحو الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها قالت النائبة سحر صدقي خليفة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للمرأة المصرية حيث أولاها اهتماما غير مسبوق في العهود السابقة إيمانا منه بقدرتها علي الحفاظ على كيان ووحدة المجتمع المصري فتقلدت المرأة المناصب القيادة بمختلف أجهزة الدولة وفي مجلسي النواب والشيوخ بجانب اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة والطفل.

وأكد عبد الرحمن يحيي الخلاوي أمين الشباب بالمحافظة، على دور الكنيسة الإنجيلية وشبابها الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا علي أن الوقوف والاصطفاف خلف الرئيس السيسي في الظروف الدقيقـة الراهنة أصبح واجب وطني للحفاظ علي وحدة وسلامة الوطن مؤكدا أن أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا تعمل بكامل طاقتها لدعم الرئيس من خلال المشاركة الفعالة للشباب في الانتخابات.

وأشار الدكتور مصطفي محمود حامد أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن جميع الحضور وقع علي رسالة دعم ومبايعة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتفويض الرئيس الكامل لإتخاذ ما يلزم للحفاظ على وحدة وسلامة الوطن ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 السيسي مستقبل وطن قنا

مواد متعلقة

"كان رايح المدرسة".. مصرع طالب أسفل عجلات قطار الصعيد فى قنا

"تعليم نجع حمادى" تشدد على نشر الوعى البيئى والصحى بين طلاب المدارس

ورشة تعريفية بمسابقة "أيسف" لطلاب مدرسة CFC بنجع حمادي

محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بالقرى

"مستقبل وطن قنا" يطلق أكبر حملة "طرق أبواب" دعما للمرشح عبدالفتاح السيسي

"مستقبل وطن" بمركز قنا تعقد اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

انتهاء أزمة مياه الشرب بقرية الرحمانية.. و«مياه نجع حمادي»: رفعنا كفاءة الخطوط

الأكثر قراءة

بجهود مصر وقطر.. تحركات جديدة وضغوط دولية لتمديد الهدنة فى غزة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

"ليه باقة الإنترنت بتخلص بسرعة".. وزير الاتصالات السابق يجيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟