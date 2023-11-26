"كان رايح المدرسة".. مصرع طالب أسفل عجلات قطار الصعيد فى قنا

لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء ذهابة إلى المدرسة على محطة قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة في الحادث الأليم.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار على محطة سكة حديد قوص في جنوبي محافظة قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع "كريم عماد عبدالفتاح"، طالب في الصف الثاني الثانوي العام، دهسًا أسفل عجلات القطار على محطة سكة حديد قوص أثناء ذهابه للمدرسة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.