الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كان رايح المدرسة".. مصرع طالب أسفل عجلات قطار الصعيد فى قنا

جثة
جثة

لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء ذهابة إلى المدرسة على محطة قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة في الحادث الأليم.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار على محطة سكة حديد قوص في جنوبي محافظة قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع "كريم عماد عبدالفتاح"، طالب في الصف الثاني الثانوي العام، دهسًا أسفل عجلات القطار على محطة سكة حديد قوص أثناء ذهابه للمدرسة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

النيابة العامة جثة جثة طالب القطار قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

انتهاء أزمة مياه الشرب بقرية الرحمانية.. و«مياه نجع حمادي»: رفعنا كفاءة الخطوط

الجلاب.. الحلوى الأشهر في محافظات الجنوب وباب رزق الشباب (صور)

وكيل "تعليم قنا" يعلن تجهيز 286 مدرسة كمقرات للانتخابات الرئاسية

وكيل "تعليم قنا" يوجّه بتجهيز مقرات اللجان الانتخابية بالمدارس

خلال اجتماع لرؤساء المراكز والقطاعات.. محافظ قنا يبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس