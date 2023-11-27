حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة تعقد مؤتمرًا جماهيريًا بالمرج أول ديسمبر

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا انتخابيًا في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمنطقة المرج، برعاية النائب البرلماني السابق عيد هيكل.

كما ستعقد الحملة مؤتمرها الجماهيري الأخير يوم 7 ديسمبر بقرية منيل شيحة مركز ومدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، مسقط رأس المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.

مؤتمر جماهيري في الغربية

وكانت عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، برئاسة المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا، مؤتمرًا انتخابيًا حاشدًا بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة: إن رسالتي أمام هذا المؤتمر الحاشد في الغربية ليس لأعضاء حزب الوفد وإنما للأمة المصرية، لأن خريطة الانتخابات تشكل كل المصريين وليس الوفديين فقط.

وأضاف "يمامة" أن الغربية لها دور وطني متواصل ومليئة بالكوادر والقيادات التاريخية، متابعًا: "ما لفت نظري هنا المقرئ الذي بدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم، واستوقفتني كلمة في جوهر السياسة وهى نداء الله للرسول بقوله وشاورهم في الأمر، فالديمقراطية مصطلح يوناني تعني حكم الشعب، أما القرآن فقال وأمرهم شورى بينهم والتي من صفات المؤمنين"، مؤكدًا أن مصر دولة ديمقراطية، لأن الديمقراطية أساس الحياة السياسية، ولذلك نتذكر ما نص عليه القرآن دائمًا.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال يمامة إنه في يوم ٧ أكتوبر كانت هناك صفحة من المقاومة الشعبية المسلحة المشروعة من الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر والأردن رفضوا مبدأ التهجير، لأنه تصفية للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن: الهدنة بين إسرائيل وحماس نصر سياسي لما حدث في ٧ أكتوبر، وقد قيل إن هناك فكرة الدولتين بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهذه الفكرة مرفوضة، ولا يجب أن نقول ذلك، ولا يجب أن نسلم بذلك مباشرة، بل يجب أن يكون هذا الحل في نهاية المفاوضات وليس الآن.

وتابع: "نحن مع الحل السلمي، وليس أن يفرض علينا، ولكن في نفس الوقت نحث على ضرورة مشاركة الفلسطينين في المفاوضات، وأن نعطي لهم دورًا، وهذا لن يغيب عن القادة العرب بالتأكيد، فلا يجب أن نتسرع في ذلك بل نحترم دور الفلسطينيين".

يمامة: برنامجي الانتخابي هدفه إنقاذ مصر

وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي قال: "برنامجي الانتخابي هدفه إنقاذ مصر، ووضعت برنامجًا استعرضت فيه المشاكل، ووضعت لكل مشكلة حلًا استعنت بنخبة من الاقتصاديين والمتخصصين، لأنه لا يمكن أن نحلها بشخص واحد فقط".

وأشار إلى أن هناك مشاكل في الصحة والسياحة والتعليم وتعرضنا لها في برنامجنا الانتخابي ووضعنا حلولًا لها، مضيفًا: "هدفي من دخول الانتخابات إنقاذ مصر بالخبراء والمتخصصين، لأن هناك أملًا في إنقاذها ولكنه يتطلب برنامجًا إصلاحيًا يراعي البعد الاجتماعي والحد الأدنى للأجور والتأمينات للعمالة غير المنتظمة ودعمًا عينيًا للأكثر احتياجًا".

ولفت يمامة إلى أن حل الأزمة الاقتصادية يحتاج إلى حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ولا يعقل أن يخرج علينا أشخاص يقولون إنهم يستطيعون حلها في ٣ أشهر، مشيرًا أيضًا إلى أن حل مشكلة سد النهضة هو الانسحاب من إعلان اتفاق المبادئ، لأن التفريط في حقوق مصر المائية سيترتب عليه بطالة أكبر وانتقاص من المساحة الزراعية.

وأكد يمامة، في نهاية كلمته، على ضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات، لأنها مسألة في غاية الأهمية والحاكم موجود للحفاظ عليها.