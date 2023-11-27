الانتخابات الرئاسية|رؤية المرشح عبدالسند يمامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رؤية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، منها التعديل الفوري للسياسات المالية والنقدية.

جدولة الديون

أكد "يمامة" في برنامجه الانتخابي ضرورة الاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية «أصحاب الديون» على إعادة الجدولة لفترة أطول، كما نوه إلى إنه يستهدف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات، بالاضافة إلى تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار.

وأوضح أنه سيعمل على حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين خاصة الأجنبي عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم الدولي، وحوكمة الانفاق العام من خلال التأكيد على سرعة الانتقال وتطبيق موازنة البرامج الأداء.

إعفاء المشروعات الجديدة من الضرائب

وأشار إلى إعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة 10 سنوات من كل أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعفاء كل المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتضمن البرنامج الانتخابي لمرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية، تسليم كل الأراضي الجاهزة فورا ودون أي شروط للأراضي المخصصة للمشروعات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر فورًا، وإطلاق الرخصة الذهبية لكل المشروعات لكل المتقدمين لمدة عامين فقط وبعدها يتم اطلاقها وفقا لخطة الدولة.