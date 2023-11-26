الانتخابات الرئاسية| وعود عبدالسند يمامة لتحسين أحوال المواطنين من واقع برنامجه الانتخابى

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، رؤيته لملف العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن إطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة عن طريق إنشاء صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن بعمل معاش باشتراك شهري من أصحابه وهم العمالة غير الرسمية، على أن يكون المعاش مناسبًا ومعدل التضخم، وعلى أن يتحكم في التقدير وحسابه أصحاب المعاش المستحقة العامل نفسه أو الفلاح بحسب الأحوال، وذلك من خلال برامج اشتراك، على أن يساهم هذا الصندوق الشركات والمصانع الخاصة الخارجية والمحلية إضافة إلى اشتراك المؤمن عليهم.

زيادة المعاشات والأجور سنويًا

وتعهد يمامة بتحسين الحياة المعيشية لأصحاب المعاشات، من خلال زيادة المعاشات والأجور سنويًا بنسبة مساوية للتضخم على الأقل، وذلك باستثمار مدخرات المعاشات في مشروعات ذات عائد كبير بقدر الإمكان، وأن يتم استثمار الجزء الأكبر منها في استثمار أمن للمحافظة على أموال المعاشات ضد خسارة وتقلبات السوق، مع وقف الخروج عند الحد الأقصى للأجور، وكذلك بأي صورة من الصور، وذلك لمدة تعافي الاقتصاد المصري، ويعاد النظر بعد ذلك فيما يخص الخبراء والكفاءات النادرة.

رفع الحد الأدنى للأجور لـ5000 جنيه

كما تعهد البرنامج الانتخابي أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه بعد عام أي عام 2025/ 2026 للعاملين بالدولة، والضغط على القطاع الخاص من أجل تطبيق هذا القرار.

وفيما يخص أزمة ارتفاع الأسعار، أرجع يمامة هذه الأزمة إلى ارتفاع حجم الاستهلاك للسلع المستوردة التي تصل نسبتها إلى 80% من الاستهلاك، وبالتالي توجد حالة من الانفلات في الأسعار لا يمكن ضبطها إلا من خلال إحكام السيطرة وتطبيق القانون بحزم على التجار غير الوطنيين أو ما يسمون بتجار الأزمة، مع ضرورة إعلان ووضع التسعير على كل المنتجات، فضلًا عن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين، وتسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية والأدوية وخلافه من السلع الأساسية للمواطنين، وجعلها دائمًا ذات أولية للإفراج الجمركي، لتجنب تجفيف الأسواق منها وبالتالي التلاعب بالأسعار.