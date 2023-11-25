النائب حازم الجندى يطالب المصريين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

رحب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بجميع الحضور في مؤتمر دعم الدكتور عبدالسند يمامة المرشح في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٣، المنعقد في محافظة الغربية، مؤكدًا أنه يفخر بانتمائه ونشأته في هذه المحافظة.

المهندس حازم الجندي

ودعا الجندي الحضور في بداية المؤتمر للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكدًا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وإدانته جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وقال عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته، إن محافظة الغربية واحدة من أعرق وأهم وأكبر محافظات مصر، عاصمة إقليم الدلتا، المنارة الثقافية وأحد معاقل بيت الأمة العريق التي زخرت بالعديد من الرموز والشخصيات الوفدية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر الجماهيري يأتي دعمًا وتأييدًا للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجهها مصر، وحتى يقود مسيرة التنمية والبناء.

مؤتمر دعم عبدالسند يمامة

يمامة يحمل برنامجًا طموحًا وواقعيًا

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة يحمل برنامجًا طموحًا وواقعيًا، يطرح تصورًا لحل مشكلات وقضايا المجتمع المختلفة، ويتضمن استراتيجية تنموية للنهوض بمصر ورفع مكانتها على مستوى العالم.

وأضاف الجندي قائلًا: قد تعودنا دائمًا في كل استحقاق انتخابي أن تكون محافظة الغربية واحدة من المحافظات التي تحقق رقمًا هامًا في المعادلة التصويتية، وتكون ضمن المحافظات ذات الكثافة العالية في المشاركة، فعدد سكان المحافظة ستة ملايين نسمة، وعدد من يحق لهم التصويت كبير، فالغربية دائمًا على درجة كبيرة من الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات، لذلك نؤكد على ضرورة أن يعي كل فرد أهمية صوته الانتخابي، وأن المشاركة التزام وحق دستوري وواجب وطني بمقتضى المادة 87 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، (ولازم كل واحد فينا يكون حريصًا على ممارسة حقه وينزل ويشارك ويقول كلمته في الصندوق).

وتابع: (اوعوا تستمعوا للدعوات المغرضة من أعداء الوطن بمقاطعة الانتخابات)، هذه دعوات هدامة، مشاركتك ضرورة لتكون الانتخابات الرئاسية في صورة تليق بحجم الدولة المصرية أمام العالم.

وأكد الجندي أن حزب الوفد أحد أهم وأعرق الأحزاب المصرية على مدار تاريخ مصر السياسي، وله باع طويل في الحركة الوطنية وخدمة الوطن، وقدم لمصر الكثير على مدار تاريخه، وخرج منه رموز وطنية يخلد التاريخ أسماءهم بأحرف من نور لما قدموه لوطنهم، فهو حزب لديه كوادر وقامات كبيرة في مختلف التخصصات والمجالات، سائلًا المولى التوفيق والسداد للمرشح الرئاسي الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة.

الدكتور عبدالسند يمامة

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة ، والنائب ياسر الهضيبي والنائب أيمن محسب، والنائب عبدالباسط الشرقاوي، والنائب طارق عبدالعزيز، والنائبة ليلى أبوإسماعيل، والنائب سعيد ضيف الله، والنائب البرلماني السابق عيد هيكل، والنائب السابق عصام الصباحى، وعدد من قيادات وأعضاء الوفد من مختلف المحافظات.