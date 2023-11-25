اليوم.. المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بالغربية

أنهت اللجنة العامة للوفد بمحافظة الغربية، الاستعدادات اللازمة لاستقبال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا اليوم، في تمام الساعه الخامسة مساءً.

ويلقي الدكتور عبدالسند يمامة اليوم خطابا سياسيا شاملا، يستعرض فيه برنامجه الانتخابي في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية.

توجيه الدعوة لجموع الوفديين

وصرح المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنه العامه لحزب الوفد بالغربية، بأن المؤتمر واعضاء اللجنه العامه لحزب الوفد بالغربية، ترحب بجماهير وشعب الغربيه لحضور مؤتمر مرشح الرئاسه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد صاحب التاريخ الناصع.

ووجه الجندي الدعوة إلى جموع الوفديين في جميع محافظات مصر لحضور المؤتمر ودعم مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الغربية صاحبة التاريخ الوطني الكبير وأحد أهم معاقل الوفد حيث خرج منها الزعماء مصطفى باشا النحاس رئيس الحكومه المصرية قبل عام ١٩٥٢ والنائب عبدالفتاح باشا حسن وزعيم الطلبه محمد عيد والدكتور أحمد أبو إسماعيل والدكتور محمد علي شتا والدكتور السيد البدوي شحاته رئيس الوفد الأسبق وغيرهم من زعماء وقادة السياسه بمصر أبناء الوفد الذي يمتد تاريخه الي عام ١٩١٨ برئاسة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول.

انتخابات رئاسة الجمهورية عرس ديموقراطي مصري خالص

وأضاف المهندس حازم الجندي، أن انتخابات رئاسة الجمهورية هي عرس ديموقراطي مصري خالص ومنافسه شريفه بين المرشحين في سباق محمود لنيل شرف قيادة مصر وأن عقد مؤتمر لمرشح حزب الوفد داخل قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا يعطي رساله للعالم أجمع بأن مصر صاحبة التاريخ عازمة إلى المضي قدمًا نحو التقدم والازدهار وأن انتخابات رئاسة مصر تجري في حرية ونزاهة، وأن كلمة الفصل في اختيار الرئيس لشعب مصر صاحب الشرعيه الحقيقيه في اختيار رئيسه لفترة قادمه.

وقال المحاسب مصطفي شحاته نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا للوفد، إن المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة يأتي علي بعد أيام من بدء عملية التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي وان الوفديين بمحافظة الغربية صاحبة التاريخ الوفدي سيكونون علي قدر الحدث وحشد أبناء المحافظة جميعا من أجل التصويت للمرشح الدكتور عبدالسند يمامة والحضور للمؤتمر للاستماع لخطاب رئيس الوفد.