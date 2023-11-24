مؤتمر جماهيرى حاشد للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة بالغربية غدًا

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن خريطة المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية بالمحافظات لعرض البرنامج الانتخابي على المواطنين بهدف نيل ثقتهم والتصويت لصالح مرشح الوفد.

مركز المؤتمرات بجامعة طنطا محافظة الغربية

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي بأسم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إن الحملة ستعقد مؤتمرها الثالث غدا السبت بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا محافظة الغربية، وتنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ.

وقال النائب حازم الجندي، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية، إن المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا، داعيا جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.

قاعة الاحتفالات بمدينة المرج

وقالت الحملة الانتخابية إنها ستعقد مؤتمرا آخر في الأول من شهر ديسمبر القادم بقاعة الاحتفالات بمدينة المرج برعاية النائب البرلماني السابق عيد هيكل، كما ستعقد مؤتمرها الجماهيري الأخير يوم 7 ديسمبر بقرية منيل شيحة مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة مسقط رأس المرشح الرئاسي يمامة.