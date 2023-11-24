الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيرى حاشد للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة بالغربية غدًا

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن خريطة المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية بالمحافظات لعرض البرنامج الانتخابي على المواطنين بهدف نيل ثقتهم والتصويت لصالح مرشح الوفد.

مركز المؤتمرات بجامعة طنطا محافظة الغربية

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي بأسم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إن الحملة ستعقد مؤتمرها الثالث غدا السبت بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا محافظة الغربية، وتنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ. 

txt

بدء فعاليات مؤتمر "الوفد" ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة

txt

عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسى لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادى

وقال النائب حازم الجندي، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية، إن المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا، داعيا جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.

قاعة الاحتفالات بمدينة المرج

وقالت الحملة الانتخابية إنها ستعقد مؤتمرا آخر في الأول من شهر ديسمبر القادم بقاعة الاحتفالات بمدينة المرج برعاية النائب البرلماني السابق عيد هيكل، كما ستعقد مؤتمرها الجماهيري الأخير يوم 7 ديسمبر بقرية منيل شيحة مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة مسقط رأس المرشح الرئاسي يمامة.

للمرشح الرئاسي رئيس حزب الوفد المؤتمرات البرنامج الإنتخابي السبت بجامعة طنطا محافظة الغربية

الأكثر قراءة

"الشيطان شاطر واحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

"حاميها حراميها".. اعترافات لص الحدائق: "سرقت الشقة واشتريت عربية بالفلوس"

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

"شئون الأسرى والمحررين": إسراء الجعابيص ضمن المفرج عنهم الـ150

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان مشروعات الجذب السكانى "أبوطرطور" و"بشائر الخير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء