الانتخابات الرئاسية: اختيار 4 منسقين لحملة عبدالسند يمامة فى الصعيد

عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة اجتماعا خاصًا بتنظيم عمل الحملة في محافظات الصعيد، بحضور اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب والحملة الانتخابية، والنائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية.

تحديد موعد مؤتمر أسيوط وفتح جميع مقرات الحزب بالمحافظات

تم اختيار 4 منسقين من الحملة الرئاسية للتنسيق بمحافظات الصعيد، بالتعاون الكامل مع رؤساء اللجان العامة بالصعيد وهم: النائب عمر هريدي، أحمد رائف، أحمد الخطيب، ياسر شوري.

وتم تحديد موعد المؤتمر الشامل لمحافظات الصعيد، والذي سيقام في محافظة أسيوط في ٣ /١٢ من الشهر المقبل.

وأصدر د.عبدالسند يمامة توجيهات بفتح جميع مقرات اللجان العامة علي مستوي جميع محافظات مصر أمام غرف العمليات المشكلة، وتقديم تقارير يومية حول سير هذه الغرف والمقرات للحملة الانتخابية.