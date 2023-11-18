تعددية حزبية فى الانتخابات الرئاسية.. عبد السند يمامة يخوض الانتخابات بشعار "قوم يا مصرى"

تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منافسة بين 4 مرشحين في تلك الانتخابات، من بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية في مصر يشكلون مختلف الاتجاهات والأيديولوجيات، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وطبقًا لكشوف المرشحين النهائية والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي رقم 3 في تلك الكشوف، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، كما حصل على رمز النخلة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء حول أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة:

- حصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيو عام 1974.

- ماجستير فى القانون الدولى جامعة عين شمس عام 1983.

- حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا عام 1988.

- أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

- رئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.

- تم قيده في عضوية نقابة المحامين عام 1974.. وحاليًا محام أمام محكمة النقض المصرية.

- عمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.

- رئيس حزب الوفد منذ عام 2022.

- في 18 يونيو 2023 أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

- عضو في حزب الوفد منذ عام 2004.

- عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة.

- تولى منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا في الحزب.

- عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور 2012.

- عميد معهد الدراسات السياسية بالحزب.

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "قوم يا مصري".