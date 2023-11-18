تعددية حزبية فى الانتخابات الرئاسية.. عبد السند يمامة يخوض الانتخابات بشعار "قوم يا مصرى"
تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منافسة بين 4 مرشحين في تلك الانتخابات، من بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية في مصر يشكلون مختلف الاتجاهات والأيديولوجيات، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
وطبقًا لكشوف المرشحين النهائية والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي رقم 3 في تلك الكشوف، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، كما حصل على رمز النخلة.
وفي السطور التالية نسلط الضوء حول أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة:
- حصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيو عام 1974.
- ماجستير فى القانون الدولى جامعة عين شمس عام 1983.
- حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا عام 1988.
- أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.
- رئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.
- تم قيده في عضوية نقابة المحامين عام 1974.. وحاليًا محام أمام محكمة النقض المصرية.
- عمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.
- رئيس حزب الوفد منذ عام 2022.
- في 18 يونيو 2023 أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.
- عضو في حزب الوفد منذ عام 2004.
- عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة.
- تولى منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا في الحزب.
- عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور 2012.
- عميد معهد الدراسات السياسية بالحزب.
- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "قوم يا مصري".