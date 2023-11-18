السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعددية حزبية فى الانتخابات الرئاسية.. عبد السند يمامة يخوض الانتخابات بشعار "قوم يا مصرى"

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منافسة بين 4 مرشحين في تلك الانتخابات، من بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية في مصر يشكلون مختلف الاتجاهات والأيديولوجيات، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وطبقًا لكشوف المرشحين النهائية والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي رقم 3 في تلك الكشوف، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، كما حصل على رمز النخلة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء حول أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: 

- حصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيو عام 1974.

- ماجستير فى القانون الدولى جامعة عين شمس عام 1983.

- حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا عام 1988.

- أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

 - رئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.

 -  تم قيده في عضوية نقابة المحامين عام 1974.. وحاليًا محام أمام محكمة النقض المصرية.

- عمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.

- رئيس حزب الوفد منذ عام 2022.

- في 18 يونيو 2023 أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

- عضو في حزب الوفد منذ عام 2004.

- عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة.

- تولى منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا في الحزب.

 - عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور 2012. 

- عميد معهد الدراسات السياسية بالحزب.

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "قوم يا مصري".

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