السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزي: رؤية السيسي الرئاسية تتضمن محاور عدة سيُعلن عنها قريبا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن ملامح رؤية المرشح للفترة الرئاسية المقبلة، قائلًا إن الرؤية تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنه سيتم الإعلان عنها قريبا للرأي العام.

وأوضح فوزي، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم"، أن المحور الاقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو والتنمية والاستقرار، وأنه تم بالفعل تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وعن المحور الاجتماعي، أوضح فوزي، أنه يركز على تحسين مستوى المعيشة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية للمواطنين، وأنه يستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن والمساواة والحقوق والحريات

وبخصوص المحور السياسي، قال فوزي، إنه يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والدولة المدنية والسيادة الوطنية والأمن القومي والعلاقات الخارجية، وأنه ينبثق من رؤية السيسي لبناء مصر الحديثة والمتطورة والمنفتحة على العالم. 

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