السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، مرشح حزب الوفد للانتخابات الرئاسة، عن برنامجه الانتخابي في الملف السياسي، مؤكدًا أن الإصلاح السياسي لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي وهما وجهان لعملة واحدة.

 وقال عبد السند يمامة خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن برنامج الإصلاح السياسي يبدأ من خلال الاهتمام بالتعليم، فالتعليم هو أساس كل شيء في المجتمع. 

وأكد أن هناك إجماع من الهيئة العليا لحزب الوفد لتأييده على قرار الترشح في الماراثون الانتخابي الرئاسي المقبل، مضيفًا: “دخول الانتخابات ليس استحقاق دستوري فقط، ولكن في ظل الظروف التي تمر بها الدولة يجب المشاركة، كما أن مشاركتي للترشح في الانتخابات الرئاسية بمثابة إنقاذ لمصر”. 

 الرئيس السيسي شخصية قوية واستطاع دحر الإرهاب

وتابع أن هناك ضرورة ملحة لتعديلات دستورية في بعض المواد خاصة في الباب الخامس المتعلق باختصاصات ومهام رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شخصية قوية واستطاع دحر الإرهاب، كما أن مطالبته بالتعديلات الدستورية يهدف إلى زيادة مهام واختصاصات الرئيس، لأن رئيس الجمهورية لا يستطيع حل مجلس النواب وفقا للدستور الحالي.

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