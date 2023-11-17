عبدالسند يمامة: لابد أن تبقى بورسعيد مدينة حرة

قال الدكتورعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن مؤتمره الانتخابي الثاني من داخل محافظة بورسعيد يحمل عنوان "عيد الجهاد" وسوف نوجه عدد من الرسائل للشعب المصري من هذا المؤتمر، موجها الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر كل باسمه.

عنوان حملتي الانتخابية "إنقاذ الوطن "ووصلنا لازمة اقتصادية خانقة



وأكد رئيس الوفد، أن عنوان الحملة الانتخابية " انقاذ مصر " لان مصر في حاجه حقيقية للإنقاذ لذلك برنامجي الانتخابي يعتمد على اربع محاور وهم الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي واصلاح التعليم والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وجميع هذه المحاور تم وضعها من قبل متخصصين كل في مجاله.

وأشار رئيس الوفد إلى أن مصر للأسف أصبحت متأخرة في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم ولابد أن نعمل بكل إصرارا للخروج من هذه المشاكل، لأننا على عتبة موقف خطير والبلد لا تحتمل أكثر من ذلك.

وأوضح رئيس الوفد أن أهم المحاور في البرنامج الانتخابي، تتمثل في إصلاح التعليم، لافتا الي انه لا يوجد نهضة لأي دولة دون الاهتمام بالتعليم والدكتور طه حسين قال التعليم ركن أساسي في الحياة الطبيعية.

استقلال القضاء اهم أولوياتي والانسحاب من اتفاق المبادئ يعيدنا الي المسار القانوني في الحفاظ علي حقوقنا المائية



وتابع رئيس الوفد قائلا: "نحن في ذيل قائمة الدول في التعليم ومن يريد أن يبحث فكل ذلك متواجد على موقع جوجل ولكن ممكن نتقدم باستلهام التجربة الأمريكية عندما تم تعيين لجنة متخصصة استغرقت 18 شهر من العمل وأخرجت تقرير لأنها لم تكن في المصاف الأول ولذلك يجب اختيار هيئة قومية لا تتأثر بتغيير الوزير ولها قرارات مستقلة للنهوض بالتعليم".

وأشار رئيس الوفد إلى أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي هو الإصلاح التشريعي، مشيرا الي ان الدستور المصري هو ابو القوانين جميعا ويجب الرجوع اليه.

وأضاف رئيس الوفد أن الإصلاح التشريعي يكون من خلال ضبط المنظومة القانونية، مشيرا الي ان هناك تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية خاصة بعد التعديل الدستوري ٢٠١٩، لافتا إلى تدخل رئيس الدولة في اختيار وتعيين القضاة في المجالس العليا امر لا يصح ويجب ان يكون هناك استقلال تام للقضاء.

اصلاح التعليم ضروري ولا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي وتشريعي



وتابع رئيس الوفد: "وهناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيد من الحريات والاختصاصات في ممارسة عمله خاصة ان مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية والاصلاح التشريعي يهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ من خلال وجود تعديل دستوري يجعل مجلس الشيوخ شريكا مع مجلس النواب في السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة".

وتابع: "أما المحور الثالث فهو المحور الاقتصادي، حيث أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية، وهناك ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع وهذا يلمسه الجميع".

وأضاف: الحل هو أن نعهد بالإصلاح الاقتصادي لمجموعة متخصصة في المالية والاقتصاد، لأن إصلاح البلد يقوم به علماء وأساتذة في الاقتصاد مشيرا الي ان هذا الإصلاح يعد أمر قومي مشيرا الي ان حكومة الدكتور أحمد نظيف حققت أكبر دخل قومي ورغم ذلك لم تلق استحسان الجميع بسبب أنها لن تراعي التعليم والصحة وحلول حقيقية للعشوايات لذلك يجب أن يكون هناك إصلاح يشمل الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي.

وأكد رئيس الوفد، أنه لا يوجد سياسة بدون اخلاق وترتبط بالشكل السياسي قائلا:" اريد ان أوجه رسالة للاعضاء بالحزب يحب أن نبتعد عن الأمور السطحية والتركيز على مستقبل مصر والوفد ونؤكد أنه لا وجود للسياسة بدون الاخلاق".

ولفت إلى أن المحور الرابع هو الحفاظ على حصتنا التاريخية في نهر النيل من خطر السد الأثيوبي، مشيرا الي نهر النيل نهر دولي ويطبق عليه القانون الدولي في توزيع النسبة بيت دولة المنبع ودول المصب وللأسف الخطر الذي حدث كان بسبب اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، الذي لم تلتزم به أثيوبيا، لأنه خطير وينتقص من سيادة مصر، وتم الاتفاق على ان حل أي منازعات يكون من خلال التفاوض، وأن تتنازل مصر عن جزء من حصتها ف مقابل أن يكون لها الأولوية في شراء الكهرباء من سد إثيوبيا ولذلك يجب الانسحاب من الاتفاقية حتى نستطيع ان نذهب الى المحكمة الدولية.

وأضاف رئيس الوفد، أن محافظة بورسعيد مدينه حرة ويحب أن تكون كذلك وسوف يكون هناك حلول حقيقية لجميع المشكلات التي تعاني منها لو قدر لي وكنت رئيس للجمهورية.

وفي نهاية كلمته، طالب يمامة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، قائلا" يجب ان يكون هناك مشاركة حقيقية واي استقرار في ظل الازمة الاقتصادية الحالية والتي يعاني منها الجميع ويجب ان يكون هناك تغير للرجال والسياسات التي استمرت لمدة عشر سنوات دون احداث اي جديد وانا اعلم انه لن يكون هناك اي تدخل في الانتخابات لذلك يحب ان نغتنم هذه الفرصة ".