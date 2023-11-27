257 مليون دولار خلال 2022.. تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر

تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر بشكل ملحوظ منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية 1928.

سجلت قيمة التجارة بين مصر والمجر نحو 257 مليون دولار خلال 2022.

بلغت الاستثمارات المجرية في مصر نحو 43.5 مليون دولار وفقًا لمؤشرات هيئة الاستثمار.

73 شركة استثمارية مجرية تعمل في مصر بإجمالي مساهمة قدرها 10.45 مليون دولار.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمجر لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة في فبراير 2022.

انعقاد أربع دورات للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين كان آخرها فبراير 2023.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوكالة المجرية لترويج الصادرات في مارس 2023.