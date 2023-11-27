الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024 مواد علمي وأدبي

طلاب
طلاب

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب وأولياء أمورهم مؤخرا، وذلك مع اقتراب انعقاد اختبارات الشهر والتي يتم ضم درجاتها إلى الامتحانات النهائية للعام حيث يرغب الطلاب في معرفة المقررات في كافة المواد الدراسية عن الشهر الحالي.

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024

تستعد كافة المدارس الحكومية والرسمية والخاصة (عربي ولغات) لعقد اختبارات الشهر الجاري لذلك يرغب الطلاب في معرفة مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي والتي جاءت كما يلي:-

منهج مادة اللغة العربية في شهر نوفمبر 2023

  • القراءة ( أداب الصداقة، سبيل الرشاد، من الهدي النبوي).
  • الأدب ( الخطابة في عصر صدر الإسلام، سمات الشعر في عصر صدر الإسلام).
  • البلاغة ( التورية، الجناس).
  • النحو (حالات توكيد الفعل بالنون).

منهج مادة اللغة الإنجليزية في شهر نوفمبر 2023

Unit 4 + revision 1+ Unit3.

وزارة التموين تبدأ صرف مقررات ديسمبر للمنافذ اليوم

التموين: صرف 80% من مقررات نوفمبر التموينية

منهج مادة التاريخ في شهر نوفمبر 2023

الوحدة الأولي 

الدرس الثالث: دعائم بناء الدولة الإسلامية.

الدرس الرابع:الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية.

الوحدة الثانية ( الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام)

الدرس الأول: الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي صل الله عليه وسلم.

منهج مادة الجغرافيا في شهر نوفمبر 2023

الوحدة الأولي 

الدرس الثاني: التقينات الحديثة ودورها في جعرافية التنمية.

الوحدة الثانية ( جعرافية التنمية ومواد البيئة)

الدرس الأول البيئة نظامها وموادرها.

منهج مادة الأحياء في شهر نوفمبر 2023

الفصل الثاني النقل في الكائنات الحية من بداية النقل في النباتات حتى انتقال المواد العضوية في اللحاء بداية من جهاز النقل في الإنسان حتى نهاية الفصل الثاني.

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التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر لـ40 ألف منفذ بالمحافظات

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صرف 40% من مقررات سبتمبر.. ومنافذ التموين تواصل عملها حتى التاسعة مساءً

منهج مادة الكيمياء في شهر نوفمبر 2023

قواعد التوزيع الإلكتروني.

الجدول الدوري وتصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث.

منهج مادة الفيزياء في شهر نوفمبر 2023

 

انحراف الضوء في المنشور الثلاثي وضع النهاية الصغري للانحراف.

المنشور الرقيق.

التطبيقات.

تشتيت الضوء في المنشور الثلاثي.

انحراف الزاويا.

قوة التفريق اللوني.

تطبيقات.

منهج مادة الفلسفة في شهر نوفمبر 2023

 

طبيعة الموقف الفلسفي بداية من الموافق الفلسفي مرأة الواقع عبر العصور وحتى تهاية الموضوع.

تدريبات ومراجعة وإجراء اختبار.

مبادي علم المنطق.

تدريبات ومراجعة وإجراء اختبار.

 

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