الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مساعٍ مصرية حثيثة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة الإنسانية فى غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، قبل قليل، خبرًا عاجلًا يفيد بأن هناك مساعي مصرية حثيثة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المفترض انتهاء مهلة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي جاءت برعاية مصرية- قطرية- أمريكية، وبدأت الجمعة الماضي، لتهدئة الأوضاع وتبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد عدوان الاحتلال منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية- قطرية- أمريكية، يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

القاهرة الإخبارية مساع مصرية الهدنة الإنسانية قطاع غزة غزة

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