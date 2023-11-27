متحدث حكومة الاحتلال: مستعدون لتمديد الهدنة يومًا إضافيًا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين

قال متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إننا مستعدون لتمديد الهدنة بغزة يوما إضافيا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين، وذلك خلال خبر عاجل عرضته فضائية القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وفي عاجل للقاهرة الإخبارية، فإن متحدث الحكومة الإسرائيلية، أعلن أن هناك 392 جنديا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

إطلاق سراح مزيد من المحتجزين بغزة

وحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فقد قال متحدث الحكومة الإسرائيلية، إن هناك 184 إسرائيليا لا يزالون محتجزين في غزة، ونعمل على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين بغزة.