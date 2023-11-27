الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتقديم الخدمات للمستثمرين.. افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بكفر الشيخ

افتتاح فرع الهيئة
افتتاح فرع الهيئة

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الإثنين، فرع الهيئة الجديد بالمحافظة، وتفقدا منظومة العمل بالفرع وآلية التعامل مع المستثمرين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، اللواء حازم عنان  نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، العميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة، اللواء محمد سليم، رئيس الادارة المركزية لأقاليم الهيئة، أمير البرنس، مدير عام ادارة تراخيص الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

  • تقديم الخدمات الصناعية لمستثمري محافظة كفر الشيخ

قال محافظ كفرالشيخ ان افتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بالمحافظة جاء لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمري كفر الشيخ وتطوير آلية التعامل مع المستثمرين من خلال المنظومة الجديدة لتحقيق التنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الصناعية والتنموية المختلفة وتطوير المناطق الصناعية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة.

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ومن جانبها أوضحت ناهد يوسف،  بأن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة وأصحاب المشروعات بكلًا من منطقتى مطوبس وبلطيم، كاشفة عن تبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بكافة محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلًا من التوجه للمقر الرئيس.

وتأتي أهمية تلك الهيئة في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالًا للامركزية وتيسير الاجراءات، واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الاقليمية وذلك في كافة محافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين

يذكر أن الهيئة قد قامت الأسبوع الماضي بافتتاح فرعها الجديد بمحافظة البحيرة ليصل إجمالى عدد الفروع والمكاتب الإقليمية للهيئة بعد افتتاح الفرع اليوم إلى ٣٠ فرع ومكتب للهيئة محافظات الجمهورية.

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