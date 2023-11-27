تعليمات هامة بشأن امتحانات الطلبة المصريين في الخارج

أصدرت الإدارة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات بشأن امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج".

وأعلنت الإدارة العامة للامتحانات المستندات المطلوبة لتقدم الطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام امتحانات أبناؤنا في الخارج لهذا العام الدراسي 2023 - 2024، واستحداث شهادات لبعض الطلاب بالمملكة العربية السعودية والذين يرغبون في التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج لهذا العام.

ووافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على قبول أوراق هذه الفئة من الطلاب بصفة استثنائية لهذا العام الدراسي 2023 -2024، وذلك حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب هذا العام حتى استكمال إجراءات معادلة مناهج تلك الشهادات بمثيلاتها بجمهورية مصر العربية وهي الشهادات المذكور بها العبارات التالية: (الطفولة المبكرة، أو نظام الثلاث فصول دراسية).

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات على الطلاب أصحاب هذه الشهادات ذات المسمى المذكور الراغبين في الالتحاق بنظام ابناؤنا في الخارج التسجيل على المنصة كلا في صفه الدراسي المتقدم إليه وتسليم أوراق التقدم بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل إلى الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة.