الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات هامة بشأن امتحانات الطلبة المصريين في الخارج

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

أصدرت الإدارة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات بشأن امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج".

وأعلنت الإدارة العامة للامتحانات المستندات المطلوبة لتقدم الطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام امتحانات أبناؤنا في الخارج لهذا العام الدراسي 2023 - 2024، واستحداث شهادات لبعض الطلاب بالمملكة العربية السعودية والذين يرغبون في التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج لهذا العام.

"التعليم" تكشف أهمية دراسة منهج التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية

ووافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على قبول أوراق هذه الفئة من الطلاب بصفة استثنائية لهذا العام الدراسي 2023 -2024، وذلك حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب هذا العام حتى استكمال إجراءات معادلة مناهج تلك الشهادات بمثيلاتها بجمهورية مصر العربية وهي الشهادات المذكور بها العبارات التالية: (الطفولة المبكرة، أو نظام الثلاث فصول دراسية).

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات على الطلاب أصحاب هذه الشهادات ذات المسمى المذكور الراغبين في الالتحاق بنظام ابناؤنا في الخارج التسجيل على المنصة كلا في صفه الدراسي المتقدم إليه وتسليم أوراق التقدم بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل إلى الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة.

txt

رضا حجازى لـ"حديث القاهرة": التعليم الرقمى جزء لا يتجزّأ من المنظومة الآن

 

امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج أبناؤنا في الخارج المدارس المصرية اليابانية المنهج المصري الجديد 2 0 الأنشطة الكاملة للتوكاتسو الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة

مواد متعلقة

15 سببًا لصعوبة التركيز وقلة التحصيل الدراسي لدى الطلاب

وزيرا التعليم والرياضة يشهدان ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية

"حجازي" يشهد فاعلية "حلمنا حقنا...صوت الطفل" ويوجه رسالة تحية من القلب لأطفال غزة

أنشطة التوكاتسو.. مهارات تعزز ثقة الطلاب بأنفسهم

انطلاق المسابقة الفنية «لمحات من الهند» بالقليوبية.. اليوم

"التعليم" تكشف أهمية دراسة منهج التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية

"التعليم" تختتم فعاليات البطولة العربية المدرسية بمباراة بين سلطنة عمان ولبنان

تعليمات من الإدارات التعليمية للمدارس بشأن امتحان نوفمبر لصفوف النقل

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء واشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟