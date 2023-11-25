رضا حجازى لـ"حديث القاهرة": التعليم الرقمى جزء لا يتجزّأ من المنظومة الآن

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه يتمنى أن يزور الجميع جناح التربية والتعليم في معرض "كايرو ICT"، مشددًا على أن التعليم الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الآن، وأمرًا حتميًا لسير العملية التعليمية.

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة "القاهرة والناس"، أن مصادر التعلم الآن متنوعة، مشيرًا إلى دور "مدرستنا 1" و"مدرستنا 2" و"مدرستنا 3"، والتي تقدم برامج تعليمية للطلاب وموجودة على شاشات التليفزيون وتعرض للطلاب في المنازل.

وأشار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا العام الدراسي تم جلب أفضل العناصر من المعلمين لشرح مواد الإعدادية والثانوية العامة من خلال قنوات "مدرستنا".