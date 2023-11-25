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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تنظم المسابقة الفنية «لمحات من الهند» لجميع المراحل التعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة “لمحات من الهند” في الفترة من 26/11/2023 حتى 17/12/2023،تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

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استخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية

وتنظم هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة.

وتأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

المسابقة لطلاب (الابتدائية والإعدادية والثانوية)

 

ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات كل من (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر )، وتقوم لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة.

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افتتاح المسابقة

ومن المقرر افتتاح المسابقة بمحافظة القليوبية غدا الأحد الموافق 26/11/2023 وتقام المسابقة بمدرسة طوخ الخاصة، ويليها محافظة الغربية بنادي المعلمين، ومحافظة الاسكندرية في ملعب ليسيه الحرية، ومحافظة الشرقية في المدرسة الثانوية العسكرية، ومحافظة القاهرة في متحف الطفل بمصر الجديدة، ومكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، وحديقة الحرية امام دار الاوبرا بالزمالك، واخيرا الختام بمحافظة البحر الأحمر، بمدرسة رواد المستقبل الخاصة بالغردقة.

الأنشطة الطلابية تنمية مادة التربية الفنية افتتاح المسابقة ملعب ليسيه الحرية مسابقة لمحات من الهند بث الروح الفنية

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