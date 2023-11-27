الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوكا مودريتش يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي مع ريال مدريد

ريال مدريد وقادش
ريال مدريد وقادش

بات النجم الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي، خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن النجم الكرواتي المخضرم، أصبح اللاعب رقم 15، في قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مودريتش وصل إلى 505 مباراة، عقب مشاركته مع الفريق الملكي، في مباراته أمام قادش، والتي أقيمت يوم أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مشاركة مودريتش في مباراة قادش، جعلت النجم الكرواتي، صاحب الـ 38 عامًا و78 يومًا، ثاني أكبر لاعب سنًا يمثل ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، ليتفوق بذلك على الحارس السابق للميرينجي فرانشيسكو بويو، الحارس السابق للريال (38 عامًا و63 يومًا).

وأضافت الصحيفة، أن النجم المجري السابق فيرينتس بوشكاش، هو الوحيد الذي يتفوق على مودريتش، حيث شارك مع النادي الملكي بعمر 38 عامًا و233 يومًا، في عام 1965.

وأكدت «آس»، أن مودريتش سيكون أكبر لاعب يشارك مع ريال مدريد، في الدوري الإسباني، في حال مشاركته مع الفريق، في مباراته أمام قادش بمنافسات الليجا، والتي ستقام يوم الخامس من مايو 2024.

وكان ريال مدريد، قد تغلب على مضيفه قادش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، على ملعب (رامون دي كارانزا)، في إطار الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الإسباني.

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