الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رودريجو يقود ريال مدريد للفوز على قادش بثلاثية في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

فاز ريال مدريد، على مضيفه قادش بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون دي كارنازا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2023-2024.

ودخل البرازيلي رودريجو جوس في التشكيل الأساسي لـ ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، بسبب مشاكل في المعدة لـ براهيم دياز.

رودريجو كان رجل المباراة الأول، حيث تمكن من افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 14، بعدما تلاعب بدفاعات قادش من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بيمناه ببراعة في الشباك.

وعاد رودريجو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64، بعد تلقيه الكرة من لوكا مودريتش، ليراوغ دفاعات قادش من داخل منطقة الجزاء، ويسدد الكرة بيمناه في الشباك.

وأكد الإنجليزي جود بيلينجهام انتصار ريال مدريد، بتسجيله الهدف الثالث 74، بعد تلقيه تمريرة من رودريجو، ليدخل منطقة الجزاء، ويسدد الكرة بيسراه في الشباك، مسجلًا الهدف الـ 11 له في الدوري هذا الموسم.

انتصار ريال مدريد رفع رصيدهم لـ 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد قادش عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني، فشهد عودة الإسباني جود بيلينجهام للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود الهجوم الثنائي رودريجو جوس وخوسيلو ماتو.

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، البرازيليان فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، التركي أردا جولر، البلجيكي تيبو كورتوا، الإسباني كيبا أريزابالاجا، والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني.

ريال مدريد قادش الدوري الاسباني رودريجو جوس جود بيلينجهام

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