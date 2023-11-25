أنشيلوتي: ريال مدريد يسير بشكل جيد رغم الإصابات.. ولن أتحدث عن مستقبلي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه قادر على المنافسة على الرغم من الغيابات الكبيرة التي يعاني منها خلال الفترة الحالية.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، قبل مباراة الغد أمام قادش في الدوري الإسباني: "الحقيقة هي أننا تعرضنا لهذه الإصابات التي أضرت بنا. الفريق على ما يرام. أعتقد أننا كنا دائمًا قادرين على المنافسة، على الرغم من الغيابات. نذهب بكل ثقة في العالم ونتمنى أن يتعافى المصابون قريبًا".

وتابع أنشيلوتي: "لدينا فريق تنافسي، نستطيع القتال على كل شيء".

وأبدى أنشيلوتي، استياءه الشديد، من أجندة المباريات الموضوعة من جانب الاتحاد الدولي والأوروبي، والتي تسبب في المزيد من الإصابات للاعبين.

وقال مدرب الفريق الملكي: “أعتقد أنه تقويم لا يمكن الحفاظ عليه، يجب على أولئك الذين يعدون التقويم أن ينظروا إلى هذا، الآن لدينا هذه المشكلة، كأس العالم سيأتي بمباريات أكثر ودوري أبطال أوروبا بمباريات أكثر وعلينا تقليل عدد المباريات، يجب تقليل عدد المباريات، وإلى أن يتم حل هذا الأمر، سنواجه المزيد من المشاكل”.

وأضاف أنشيلوتي: "كل شيء جيد إذا تم تقليل عدد المباريات، لأن هذا يقلل من الإصابات".

وبشأن إمكانية مشاركة رودريجو، في مباراة الغد، قال أنشيلوتي: "رودريجو بخير، لقد ذهب الانزعاج الصغير، لكنه لن يكون متاح غدًا".

وبخصوص تغيير المركز الخاص باللاعب النمساوي ديفيد آلابا، قال المدرب الإيطالي: “لن يلعب في الوسط، لدينا الكثير من اللاعبين هناك، لقد أدى إبراهيم أداءً جيدًا للغاية وسيعود بيلينجهام، ليس لدينا أي مشكلة في الدفاع، يبدو أن الفريق يعتمد على بيلينغهام وسجلنا أهداف بدونه، سجلنا 5 أهداف”.

أنشيلوتي يكشف مستقبله مع الريال وعرض البرازيل

وبخصوص مستقبل أنشيلوتي وإمكانية رحيله عن النادي الملكي، بنهاية الموسم الحالي، والانتقال لتدريب المنتخب البرازيلي، قال المدرب الإيطالي: “أكون فخورًا أن يتحدث المنتخب البرازيلي عني، ولكن أتحدث عن مستقبلي”.

وأضاف: "سأنتظر ريال مدريد حتى اليوم الأخير".

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على قادش في السابعة والنصف من مساء يوم غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإسباني.