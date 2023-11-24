مصائب ريال مدريد تتوالى.. شكوك حول مشاركة رودريجو أمام قادش

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، وجود شكوك حول مشاركة البرازيلي رودريجو جوس مع فريقه ريال مدريد، أمام قادش في الدوري الإسباني، بسبب الإصابة.

وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليتأكد غيابه عن الفريق حتى شهر فبراير المقبل على أقل تقدير، ما يقلل الخيارات الهجومية للفريق ويقتصرها على مواطنه رودريجو، براهيم دياز وخوسيلو ماتو فقط.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رودريجو يعاني من آلام في الركبة، ما يجعل مشاركته أمام قادش في محل شك.

وأوضح التقرير أن المهاجم يُعاني من الألم وإلتهاب بسيط بعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين.

وذكرت الصحيفة أن رودريجو سيخضع لفحوصات إضافية اليوم، لتحديد مدى جاهزيته لخوض مباراة قادش.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه قادش، يوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.