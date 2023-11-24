الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصائب ريال مدريد تتوالى.. شكوك حول مشاركة رودريجو أمام قادش

رودريجو
رودريجو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، وجود شكوك حول مشاركة البرازيلي رودريجو جوس مع فريقه ريال مدريد، أمام قادش في الدوري الإسباني، بسبب الإصابة.

وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليتأكد غيابه عن الفريق حتى شهر فبراير المقبل على أقل تقدير، ما يقلل الخيارات الهجومية للفريق ويقتصرها على مواطنه رودريجو، براهيم دياز وخوسيلو ماتو فقط.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رودريجو يعاني من آلام في الركبة، ما يجعل مشاركته أمام قادش في محل شك.

وأوضح التقرير أن المهاجم يُعاني من الألم وإلتهاب بسيط بعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين.

وذكرت الصحيفة أن رودريجو سيخضع لفحوصات إضافية اليوم، لتحديد مدى جاهزيته لخوض مباراة قادش.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه قادش، يوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

رودريجو جوس ريال مدريد الدوري الاسباني رودريجو قادش

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

وزير البترول: حريصون على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

رئيس وزراء بريطانيا: نتقدم بالشكر لمصر على جهودها فى التوصل للتهدئة

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

"خدمة المجتمع" بجامعة الإسكندرية يشكل لجنة للمشاركة فى مسابقة التصنيف الأخضر للجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء