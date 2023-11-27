وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الطفل

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمى لحقوق الطفل، حيث واصل قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوو احتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوو احتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال)، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

ووزع رجال الشرطة هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

وواصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالًا بتلك المناسبة.