الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

رفض محمود الخطيب، رئيس الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، الرضوخ لطلبات مودرن فيوتشر بالحصول على 3 لاعبين ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد.

جاء ذلك على هامش اجتماع شركة الكرة برئاسة عدلي القيعي، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، منذ ساعات قليلة.

وكشف مصدر أن الاجتماع ناقش موقف عمر كمال عبدالواحد لاعب مودن فيوتشر بعد إصرار إدارة مودرن فيوتشر على الحصول على 3 لاعبين ضمن الصفقة، وهم: كريم نديفيد وصلاح محسن وخالد عبدالفتاح.

وأشار المصدر إلى أن "الخطيب" أخطر إدارة الكرة بأن كولر رفض إتمام صفقة عمر كمال في الفترة الحالية، في حال الإصرار على رحيل 3 لاعبين؛ بسبب المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأنه لن يستفيد من عمر كمال عبدالواحد.

وأوضح أن العرض الأخير المقدم لنادي مودرن فيوتشر، لاعب واحد و7 ملايين جنيه لإنهاء الصفقة في يناير المقبل.

«بيبو» يكلف الجهاز الطبي بمتابعة «قندوسي» 

كان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، قد كلف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

 وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن الفريق الأول بالنادي الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى، أمس، على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

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