الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد لعاطل والحبس لعامل بتهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة بالإسكندرية

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وبمعاقبة عامل بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ المالي المضبوطين، بعد اتهامهما الأول بالاتجار في المخدرات والثاني للتعاطي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح، والمستشار شريف حامد عبد الوهاب،والمستشار زين العابدين عبد المنصف، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 10935 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم الأول والثاني، وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
 

تم ضبط المتهمين 

كشفت التحقيقات أنه من خلال التحريات التي دلت الي قيام المتهم الأول " م.ش.ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تواجد المتهم أبصرت القوة المتهم يناول المتهم الثاني " م.ع.ن" عامل، قطعة مخدره من علبة سجائر، فتم ضبطهما، وبتفتيش علبة السجائر بحوزة المتهم الأول تبين أنها تحوي علي عدد 16 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة حشيش، وبمواجهتما اقر المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واقر المتهم الثاني، بحيازته قطعة الحشيش بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل، بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 8664 لسنة 2823 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة سيدى جابر يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "ع.م.ع" عاطل، بمزاولة نشاط الاتجار بالمخدرات، وعقب الانتقال إلى مكان تواجده ابصرته القوة الأمنية، يقوم بمناولة أحد عملائه قطعه لمخدر الحشيش، وتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على عدد 18 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد والحبس لعامل بالاسكندرية الاتجار وتعاطي المواد المخدرة جنايات الإسكندرية سيدي جابر أمن الأسكندرية

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