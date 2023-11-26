المؤبد غيابيًا لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاطل بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

بلاغ من ضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 8664 لسنة 2823 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة سيدى جابر يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المواد المخدرة

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ع.م.ع" عاطل، بمزاولة نشاط الاتجار بالمخدرات، وعقب الانتقال إلى مكان تواجده ابصرته القوة الأمنية، يقوم بمناولة أحد عملائه قطعه لمخدر الحشيش، وتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على عدد 18 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.