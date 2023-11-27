الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن استغلال حملات المقاطعة في رفع أسعار السلع

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين، بشأن استغلال حملات مقاطعة بعض المنتجات في رفع أسعار السلع.

الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية

وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة، شهدت الفترة الأخيرة، إطلاق عدد من الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية، وذلك محاولة لمساندة ودعم القضية الفلسطينية ومحاولة لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، من خلال الضغط على ممولي جيش الاحتلال، بمقاطعة منتجاتهم.

وأضاف حسين، وتسببت تلك الحملات الشعبية، التي تفاعل معها عدد كبير من المواطنين، في استبدال عدد كبير من المواطنين، تلك المنتجات العالمية، واستخدام المنتجات المحلية البديلة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الإقبال الشعبى على المنتجات المحلية، لاسيما في المشروبات والسلع الغذائية، وذلك في ظل محدودية إنتاج المنتجات المحلية في الوقت الحالي، ما أدى إلى فجوة بين حجم المعروض وحجم الإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنتجات البديلة.

 

استغلال التجار 



وتابع عضو مجلس النواب، هنا حاول بعض التجار استغلال تلك الفجوة الناتجة عن تفاعل المواطنين مع الحملات الشعبية بمقاطعة بعض المنتجات العالمية، في رفع أسعار المنتجات المحلية البديلة، في ظل قلة حجم المعروض منها بالأسواق، الأمر الذى يضر الاقتصاد المحلى، ويهدد بتراجع المواطنين عن شراء ومساندة المنتج المحلي.

وشدد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة التدخل بهدف الوقوف على خطوات الحكومة لمواجهة تلك المشكلة.

النائب هشام حسين طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير التموين مجلس الوزراء حملات مقاطعة بعض المنتجات أسعار السلع

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