برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار الاحتكار في السوق وغياب الدور الرقابي

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن انتشار الاحتكار في السوق وخاصة في منتجات البصل والأرز والسكر وغياب الدور الرقابي للحكومة.



احتكار وتلاعب التجار

وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة، إن الفترة الماضية انتشرت فيها تلاعب التجار وسياسات احتكار بعض السلع الاستراتيجية بشكل متزايد، الأمر الذى تسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع بدون مبرر، وهو ما تسبب بالتالي في تحمل المواطنين أعباء اقتصادية أكثر.



احتكار البصل والسكر والانتخابات

وأضاف النائب هشام حسين، أنه يأتي في مقدمة تلك السلع البصل والسكر ومن قبلهما الأرز، وتلك السلع، تحقق فيها مصر اكتفاء ذاتيا، حيث تنتج منها كميات أكبر من الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، الأمر الذى يؤكد وجود خلل في المنظومة وسياسات احتكارية تستهدف ذلك الخلل بهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة وفي الوقت نفسه ضارة بالدولة.



فائض في الانتاج وارتفاع في الأسعار

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الأرز نحو ٤ ملايين طن، بينما حجم الاستهلاك المحلي يصل نحو ٣.٢ مليون طن، أي هناك ما يقرب من مليون طن فائض، وكذلك الأمر في كل من البصل والسكر يوجد فائض في إنتاجهما.

و أضاف النائب هشام حسين، بالتالي هناك خلل سواء من خلال السياسات الاحتكارية أو عدم ضبط منظومة تصدير الفائض.

و طالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح اجراءاتها وسياساتها بشأن تلك الأزمات وخطتها لمواجهتها.

يذكر أن الحكومة أطلقت من قبل مبادرة لخفض الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.