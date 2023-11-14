الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يوضح جهود الدولة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية

السلع
السلع

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، جهود الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة للحد من ارتفاع الأسعار، قائلًا إن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة تحرص على متابعة أوضاع السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتسعى جاهدة لأن يكون هناك توفير لكل السلع الاستراتيجية والأساسية في السوق. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الحكومة المصرية حرصت خلال الشهر الماضي على طرح مبادرة لتخفيض مستويات الأسعار ما بين 15%لـ 25%، لافتًا إلى أنه برئاسة مجلس الوزراء تم الاجتماع أكثر من مرة مع اتحاد الغرف التجارية ومع التجار والمستوردين والجهتين الأساسيتين وهما جناحا الدولة؛ محافظ البنك المركزي ووزير المالية ضن المختصين بالسياسات المالية والنقدية في كيفية دعم المبادرة لتوفير مزيد من عرض السلع، بالأخص التموينية والسلع الغذائية لمدة 6 أشهر قادمة، نظرًا للتداعيات الاقتصادية العالمية. 

 

ارتفاع مستويات التضخم في العالم 

وأوضح أن مستويات الأسعار في العالم مرتفعة جدًا، كما أن التضخم في ارتفاع ومستويات الفائدة في العالم مرتفعة، وهو ما يؤثر بدوره على مستويات الأسعار.

ارتفاع الأسعار أسعار السلع السلع الاستراتيجية السلع الأساسية التضخم

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