وزير التنمية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع بأسعار مخفضة (صور)

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم السبت، معرض المحافظة الدائم بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير العام المساعد، والسيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

مواجهة غلاء الأسعار

من جهته، أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين لتوافر جميع السلع الأساسية للمواطن في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات، حيث تم افتتاح عدد كبير منها منذ انطلاق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع بالتعاون بين المحافظات والمجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية ومديريات التموين وجهات الدولة المختلفة.

إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع

ووجَّه وزير التنمية المحلية، محافظة الدقهلية بالعمل علي توفير قطع أراضي لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبرى وذلك في المناطق ذات الكثافات الكبيرة والشعبية بأحياء المحافظة المختلفة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ووجَّه الوزير الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.