أهالي أسوان عن مبادرة خفض الأسعار: تخفف العبء عن كاهلنا

شهدت الآونة الأخيرة تطبيق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وبعض السوبر ماركت فى مدينة أسوان، حيث تراوحت نسبة التخفيضات وتحديدا لـ٧ سلع أساسية من ٢٠ لـ٢٥ ٪.

جاء ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الغذائية

ويحرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إجراء الجولات الميدانية فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأطمئنان على جودة السلع الإستهلاكية ووضع الأسعار بشكل واضح على كل منها حتى يتسنى للمواطنين التعرف على نسبة التخفيضات التى تم تطبيقها عليها.

وتشمل السلع الغذائية والاستهلاكية التى سيتم عرضها وتوفيرها بشكل مخفض وتحديدًا فى منافذ القوات المسلحة التالى: "السكر بسعر 22 جنيه للكيلو، والأرز بسعر 20 جنيه للكيلو، والمكرونة بسعر 15.95 جنيه للكيلو، والزيوت بأسعار تبدأ من 27 جنيه إلى 52 جنيه، وغيرها من السلع الأخرى كالعدس والفول والصلصلة والشاى للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع المتنوعة بالشكل المطلوب.

وترصد "الدستور" آراء عدد من سيدات أسوان عن تخفيض اسعار السلع الغذائية وتحديدًا الأساسية خلال الآونة الأخيرة:

قالت إيمان على، إحدى سيدات أسوان، إنه بالفعل خلال الفترة الأخيرة رصدنا أن هناك تخفيضات فى السلع الأساسية وأسعار الخضروات ايضًا وتحديدًا فى المجمعات الاستهلاكية، إلا أن هناك بعض المناطق التى تبعد عن المدينة نفسها مثل المنطقة التي تقيم فيها لم يكن بها نفس التخفيضات فى الاسعار وتحديدًا أسعار الخضراوات والفواكة نظرا لبعدها عن المدينة نفسها.

وأضافت لـ"الدستور" أنها عند توافدها لشراء مستلزمات المنزل داخل المجمعات الاستهلاكية التي تطبق مبادرة تخفيض الاسعار تلاحظ الفرق بينهم، خاصة السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والتي تعتمد عليها جميع المنازل المصرية يوميًا، وفكرة النزول بأسعارهم حتى وأن كان نسبته بسيطة ولكن جيدًا فى ظل هذه الظروف ويساهم فى تخفيف العبء عن كاهلنا.

بينما أوضحت حنان محمود، أن بالفعل اختلف سعر السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية ولاحظت هناك فارق عن السعد القديم وبالرغم انه بسيط ولكن مناسب عن السابق، موضحه انها تعتمد على شراء بعض المنتجات الأساسية فقط مثل الزيت نظرًا لاستخداماته العديدة فى صنع الأكلات، والمكرونة والأرز ولكن بكميات قليلة لان لديها بطاقة تموينية تحصل من خلالها على بعض السلع الأساسية التى تعتمد عليها خلال الشهر.

وأضافت لـ"الدستور" أن هناك بعض التغيرات فى اسعار الخضروات والفواكه ايضًا التي يتم بيعها فى الأسواق أو من خلال البائعين بالشوارع حيث أن الفارق ليس كبير جدًا بين السعر القديم والجديد ولكن مناسب، قائلة: "أي نزول فى الأسعار حتى لو بسيط بيبقى فى صالح المواطن وبيوفر ليه".