الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التخطيط لمناقشة وبحث مشروعات الخطة الاستثمارية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

 التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد بنك الإستثمار القومى ووزارة التخطيط للمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالى 2023-2024 برئاسة المحاسب جمال صلاح خليل وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الإدارة المحلية، وأشرف محمود المشرف على محافظات الصعيد بوزارة التخطيط، والوفد المرافق لهما من البنك والوزارة. 

وجاء ذلك وسط إشادة بالأفكار والرؤى الإيجابية والمتميزة للمسئولين بمحافظة أسوان، والتى ساهمت فى أن تكون محافظة رائدة فى معدلات التنفيذ للخطة الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام. 

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث نقلة نوعية وحضارية وجمالية على أرض عروس المشاتى، ساهمت فى أن تتبوأ عاصمة الاقتصاد والشباب والثقافة الإفريقية المكانة التى تستحقها سياحيًا واستثماريًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى والعملاقة التنموية والخدمية. 

 المحافظة نجحت فى تنمية مواردها

ولفت "عطية"،  إلى أننا قمنا بتحقيق ذلك برؤية مستقبلية ومرونة ارتكزت على اقتحام المشاكل والتحديات والتى من أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتطوير والتجميل والرصف، علاوة على نجاح المحافظة أيضًا فى تنمية مواردها ليساهم كل ذلك فى تحقيق الكثير من المكاسب والعوائد الإيجابية فى ظل دعم ومساندة ومتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، ووزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية. 

هذا فيما أكد أعضاء الوفد من بنك الإستثمار ووزارة التخطيط على أن محافظة أسوان تم تقديم تمويل لها بنسبة 72%، من إجمالي الخطة بمبلغ 435 ألف جنيه من جملة إعتمادات الخطة الاستثمارية بواقع 610.1 مليون جنيه، وهى تعتبر نسبة كبيرة تم تمويلها خلال أربعة أشهر فقط من العام المالى، وتم اختيار محافظة أسوان لوجود معدلات تنفيذ عالية ومرتفعة لمشروعات الخطة الإستثمارية بلغت 40%، وتم التغلب على التحديات بفكر مستنير ليكون كل ذلك أساس للنجاح والإنجاز تحت قيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومما يدل على قوة الجهاز التنفيذى وثقة المقاولين والموردين فى المحافظة.

محافظ أسوان الخطة الاستثمارية وفد بنك الاستثمار مشروعات عروس المشاتى

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