محافظ أسوان يكلف وحدة أيادى مصر بالمشاركة فى مهرجان الجيزة للتمور

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبقيادة أحمد سعيد مدير عام المعارض بالمحافظة بالمشاركة فى فعاليات مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى والذي يستمر لمدة يومين بالتعاون مع السفارة اليمنية ومجلس الأعمال اليمنى، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

مشاركة أسوان فى فعاليات مهرجان الجيزة للتمور

ولاقى جناح محافظة أسوان إشادة من الحاضرين فى الإفتتاح بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس جمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن، ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى.

وشاركت 3 شركات بمحافظة أسوان فى فعاليات المهرجان وهى لحاء للتجارة والإستثمار الزراعى، وسيد بدر الدين عيسى، وعامر محمد عبدربه، والذين نجحوا فى التمثيل المشرف للمحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل، وأيضًا مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

وفى سياق آخر كان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شانغ كوى نائب عمدة مدينة تشانغ تشون بدولة الصين الصديقة، والوفد المرافق له.

وجاء ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية، فضلًا عن التعرف على المقومات الطبيعية والإستثمارية التى تتمتع بها عروس المشاتى، عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية.

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بهذه الزيارة من إحدى المدن الصينية العريقة لعروس المشاتى مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، وما تمتلكه من لوحة وبانوراما جمالية، وهوية بصرية متميزة، وكذا إنفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى بها، وهو الذى يتكامل مع حسن الإستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم.