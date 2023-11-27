الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول برتقالة يوميًا

البرتقال
البرتقال

مع قدوم فصل الشتاء، يأتي معه العديد من المتعة والفوائد الصحية، ومن بين هذه الفوائد، يبرز انتشار البرتقال كثمرة رائعة تعزز صحتنا، ويُعتبر البرتقال من أبرز الفواكه التي تحظى بشعبية كبيرة في فصل الشتاء، حيث يكون متوفرًا بكثرة في الأسواق ويُعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمغذيات.

القيمة الغذائية عند تناول ثمرة برتقال يوميًا 

وخلال السطور التالية سنلقي نظرة على القيمة الغذائية عند تناول ثمرة برتقال يوميًا وكيف يمكن أن يساهم في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية.

فوائد تناول البرتقال 

تناول ثمرة برتقال يوميًا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الإنسان. إليك بعض الأثر المحتمل لتناول البرتقال يوميًا:

1. تعزيز جهاز المناعة: البرتقال غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض.

2. تحسين صحة الجلد: فيتامين C يلعب دورًا هامًا في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ومرونته.

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3. دعم صحة القلب: البرتقال يحتوي على الألياف والمركبات النباتية التي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

4. تعزيز هضم صحي: الألياف الموجودة في البرتقال تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

5. تقوية العظام: البرتقال يحتوي على كمية جيدة من فيتامين C والكالسيوم، وهما مكونان أساسيان لصحة العظام.

6. دعم وظائف الدماغ: بعض المركبات الموجودة في البرتقال، مثل الفلافونويدات، قد تساهم في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تأثير تناول ثمرة برتقال يوميًا قد يختلف من شخص لآخر، وأنه يجب مراعاة التوازن العام للنظام الغذائي وتنوع المصادر الغذائية. قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، دائمًا يُنصح بالتشاور مع مختص في التغذية أو الطب.

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