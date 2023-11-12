هذا ما يحتاجه جسمك من الزنك

الزنك هو عنصر غذائي ضروري للجسم، ويشغل العديد من الأدوار الحيوية، وخلال السطور الآتية ينشر "الدستور" بعض وظائف الزنك في الجسم:

دعم الجهاز المناعي: يلعب الزنك دورًا حاسمًا في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي. يساعد في تنشيط الخلايا المناعية وتحسين استجابتها لمكافحة العدوى.

النمو والتطور

يلعب الزنك دورًا في نمو وتطوير الخلايا والأنسجة، وهو أساسي لنمو الأطفال وتطوير الجنين.

الشفاء والتجدد

يساهم الزنك في عمليات الشفاء وتجديد الخلايا، مما يجعله مهمًا للصحة الجلدية والشفاء الجراحي.

الحفاظ على الهيكل الخلوي

يلعب الزنك دورًا في استقرار الغشاء الخلوي، الذي يؤثر على نقل المواد الغذائية والإشارات داخل الخلية.

الإنزيمات والعمليات الكيميائية

يتم استخدام الزنك كمكون أساسي في العديد من الإنزيمات، والتي تلعب دورًا هامًا في العمليات الكيميائية في الجسم.

ومصادر الزنك تشمل اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والمكسرات، والحبوب الكاملة. على الرغم من أهمية الزنك، يجب الحفاظ على توازنه في النظام الغذائي، حيث يمكن نقصه أو زيادته أن يؤدي إلى مشاكل صحية.

وإليك قائمة ببعض الأطعمة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحصول على الزنك:

اللحوم الحمراء: تعتبر مصدرًا جيدًا للزنك، خاصة لحم البقر ولحم الحمل.

الدواجن: الدجاج والديك الرومي يحتويان على كميات ملحوظة من الزنك.

الأسماك: مثل السلمون والسردين، تعد مصادر جيدة للزنك.

الأغذية البحرية: مثل الروبيان والقشريات.

البيض: يحتوي البيض على نسبة معينة من الزنك.

المكسرات والبذور: مثل البذور اليقطين والشمندر، والكاجو، واللوز.

الحبوب الكاملة: الأرز البني والشوفان والحبوب الكاملة الأخرى.

الحبوب الرفيعة: مثل الأرز الأبيض والمعكرونة.

الألبان ومشتقاتها: اللبن والزبادي والجبن يحتويان على كميات مناسبة من الزنك.

تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من هذه الأطعمة في نظامك الغذائي لضمان حصولك على كميات كافية من الزنك، الذي يلعب دورًا هامًا في دعم الجهاز المناعي والنمو الخلوي.