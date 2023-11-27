الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجمعة البيضاء.. انتهاء موسم تخفيضات البلاك فرايدي الخميس المقبل

أرشيفية
أرشيفية

ينتهي موسم تخفيضات الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي الخميس القادم، الموافق 30 نوفمبر، وتتراوح نسب التخفيضات على السلع والمنتجات من 20% إلى 70%.

وحذرت الأجهزة الرقابية خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، أو "البلاك فرايدي"  جميع التجار والمحال المشاركة في التخفيضات، من مخالفة قانون حماية المستهلك، أو غش المواطن بالاعلانات المضللة.

وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للتصدي للاعلانات المضللة، وخداع المستهلك  وتصل هذه العقوبات إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

"حماية المستهلك" يوجه نصائح للمواطنين عند الشراء خلال "الجمعة البيضاء"

ويعاقب قانون حماية المستهلك، كل من قام بغش المستهلك بالاعلانات المضللة، بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه،  وفقا للمادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018،حيث ألزمت المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع كإعلان وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

 ويجب على التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة وبالإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، وكذلك  الالتزام بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون خاصة خلال أيام التخفيضات، سواء كانت الجمعة البيضاء أو غيرها من التخفيضات.

ويفضل خلال عروض التخفيضات بشكل عام، وتخفيضات الجمعة البيضاء خاصة، الشراء من الشركات والمحال الرسمية، والتي ولها مقار ثابته، خاصة عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب  التعامل مع المنصات الرسمية للشركات والمعلنين التي لها مقار ثابتة، ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة التعدي على حقوق المستهلكين.

txt

25 نوفمبر الجاري.. موعد انطلاق الجمعة البيضاء في مصر

نصائح قبل الشراء خلال عروض الجمعة البيضاء 

تأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

تحقق من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

احرص على طلب فاتورة الشراء.

تأكد من تطبيق  المحال التجارية لسياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

كيف تتقدم بشكوى إلى حماية المستهلك؟

ويمكن في  حالة التعرض لأي من الاعلانات المضللة أو الغش التجاري التقدم بشكوى إلى حماية المستهلك عبر أحد الوسائل التالية

1- الاتصال بالخط الساخن  19588.

الأجهزة الرقابية الجمعة البيضاء البلاك فرايدي قانون حماية المستهلك تخفيضات الجمعة البيضاء التسوق الالكتروني حقوق المستهلكين

مواد متعلقة

موعد البلاك فرايدي 2023.. أسباب التسمية ونصائح للشراء

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

استعدوا.. موعد البلاك فرايدي 2023 في مصر ونصائح الشراء لتجنب النصب

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

وقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات (خاص)

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

نائب رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى يبرز الوجه الحضارى لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟