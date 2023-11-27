الجمعة البيضاء.. انتهاء موسم تخفيضات البلاك فرايدي الخميس المقبل

ينتهي موسم تخفيضات الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي الخميس القادم، الموافق 30 نوفمبر، وتتراوح نسب التخفيضات على السلع والمنتجات من 20% إلى 70%.

وحذرت الأجهزة الرقابية خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، أو "البلاك فرايدي" جميع التجار والمحال المشاركة في التخفيضات، من مخالفة قانون حماية المستهلك، أو غش المواطن بالاعلانات المضللة.

وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للتصدي للاعلانات المضللة، وخداع المستهلك وتصل هذه العقوبات إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

ويعاقب قانون حماية المستهلك، كل من قام بغش المستهلك بالاعلانات المضللة، بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه، وفقا للمادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018،حيث ألزمت المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع كإعلان وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

ويجب على التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة وبالإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، وكذلك الالتزام بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون خاصة خلال أيام التخفيضات، سواء كانت الجمعة البيضاء أو غيرها من التخفيضات.

ويفضل خلال عروض التخفيضات بشكل عام، وتخفيضات الجمعة البيضاء خاصة، الشراء من الشركات والمحال الرسمية، والتي ولها مقار ثابته، خاصة عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التعامل مع المنصات الرسمية للشركات والمعلنين التي لها مقار ثابتة، ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة التعدي على حقوق المستهلكين.

نصائح قبل الشراء خلال عروض الجمعة البيضاء

تأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

تحقق من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

احرص على طلب فاتورة الشراء.

تأكد من تطبيق المحال التجارية لسياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

كيف تتقدم بشكوى إلى حماية المستهلك؟

ويمكن في حالة التعرض لأي من الاعلانات المضللة أو الغش التجاري التقدم بشكوى إلى حماية المستهلك عبر أحد الوسائل التالية

1- الاتصال بالخط الساخن 19588.