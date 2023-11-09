25 نوفمبر الجاري.. موعد انطلاق الجمعة البيضاء في مصر

موعد تخفيضات الجمعة البيضاء من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد تخفيضات الجمعة البيضاء في 2023

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الجمعة القادمة 25 نوفمبر الحالي هو موعد "البلاك فرايدي" الجمعة البيضاء لعام 2023

تشهد العروض تخفيضات كبيرة على كل المنتجات، بما في ذلك الملابس والأجهزة الكهربائية والأحذية والحقائب والسلع الغذائية وغيرها.

نسبة الخصم تصل إلى 70%

ويتوقع أن تصل نسبة التخفيضات في الجمعة البيضاء في بعض الأحيان إلى 70%، على العديد من المنتجات سواء كانت ملابس أحذية أو حقائب أو منتجات غذائية وغيرها.

وأتاحت العديد من المحلات صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يمكن من خلاله أن يعرف الجمهور المنتجات المعروضة لهذه المحلات فى الجمعة البيضاء وأسعارها ونسبة الخصم

موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر

وتعد الجمعة البيضاء من أهم المناسبات التجارية في العالم، إذ ينتظرها ملايين المواطنين من مختلف الدول لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، ويكون موعد موعد الجمعة البيضاء الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.

موعد الجمعة البيضاء في مصر

سبب التسمية بالجمعة البيضاء عند العرب و"البلاك فرايداي" عند الإنجليز

يطلق العرب على الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر اسم "بلاك فرايداي" أي "الجمعة السوداء" بينما يطلق عليها العرب "الجمعة البيضاء " ويعود السبب لظهور هذا المسمى عند الغرب ويكون نقطة الانطلاقة لتخفيضات كبرى على المعروضات لدى المحلات هو أنه يقال أن في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر عقب عيد الشكر مباشرة في بداية القرن الـ20 حدثت انتكاسة كبرى للأسواق الأمريكية مما اضطر التجار لتخفيض الأسعار ونظرًا لهذه التخفيضات قام 5 مليون مواطن أمريكي غير معتاد التسوق بالشراء ورغم أن التجار خسروا بعض الأموال إلا أنهم تمكنوا من كسب زبائن وعملاء جدد، ومن هنا كانت التسمية.

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